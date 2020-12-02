У Британії туристам пропонують розслабитися в гарячій ванні з глінтвейном
Як передає Укрінформ, про це пише Daily Mail.
Новинка передбачає розслаблювальне проведення часу в гарячій ванні, наповненій 750-1000 літрами (а це понад 560 пляшок) напою, що є одним із символів Різдва. Крім того на охочих чекатимуть, цілий набір спа-процедур і комплімент у формі келиха глінтвейну.
В описі послуги повідомляється, що занурення в багатий антиоксидантами й підігрітий до комфортних 37 градусів глінтвейн має виводити токсини та знімати різні запалення.
«Таніни мають антибактеріальний ефект, допомагають боротися з вірусами, покращуючи здоров'я серцево-судинної системи й посилюючи циркулювання крові. У поєднанні з антиоксидантними властивостями поліфенолів у червоному винограді й цитрусових це поліпшує кровообіг, що допомагає людині відволіктися від турбот і сяяти», – розповів представник сервісу бронювання SpaSeekers, який запустив послугу в готелі Shrigley Hall.
Вартість такого задоволення стартує від 80 доларів на людину.
Фото: SpaSeekers