В Японії відкриється тематичний парк за мотивами Super Mario
Про це повідомляє Clickorlando.com, передає Укрінформ.
Атракціон спочатку планувалося відкрити влітку 2020 року перед стартом літніх Олімпійських ігор у Токіо, проте подію перенесли через пандемію COVID-19.
Зазначається, що у Super Nintendo World від Universal Studios Japan гості, зокрема, зможуть покататися на американських гірках Mario Kart: Koopa’s Challenge, розташованих у замку Боузера – головного лиходія серії ігор Super Mario. Відвідувачам атракціону видадуть окуляри доповненої реальності й шолом, стилізований під кепку головного персонажа відеоігри – Маріо.
＼＼速報／／— ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 (@USJ_Official) November 30, 2020
新大規模エリア
『スーパー・ニンテンドー・ワールド™』
2月4日(木)オープン決定🎉
最新鋭技術で実現した「マリオカート」をはじめ、日本が世界に誇る、任天堂ゲームの世界が現実に✨
先行体験が当たるキャンペーン情報は、この後投稿‼️#USJ #WeAreMario #SuperNintendoWorld pic.twitter.com/I0erl9u93y
Серед інших розваг – атракціон Yoshi's Adventure, тематичне кафе і магазин атрибутики Nintendo. Крім того, відвідувачі зможуть збирати віртуальні монети за допомогою спеціальних браслетів.
У майбутньому парк планують розширити зоною Donkey Kong (гра Nintendo для аркадних автоматів, комп'ютерів та ігрових приставок).