В Японії відкриється тематичний парк за мотивами Super Mario

Тематичний парк, присвячений серії ігор Super Mario, відкриється 4 лютого 2021 року в японському місті Осака.

Про це повідомляє Clickorlando.com, передає Укрінформ.

Атракціон спочатку планувалося відкрити влітку 2020 року перед стартом літніх Олімпійських ігор у Токіо, проте подію перенесли через пандемію COVID-19.

Зазначається, що у Super Nintendo World від Universal Studios Japan гості, зокрема, зможуть покататися на американських гірках Mario Kart: Koopa’s Challenge, розташованих у замку Боузера – головного лиходія серії ігор Super Mario. Відвідувачам атракціону видадуть окуляри доповненої реальності й шолом, стилізований під кепку головного персонажа відеоігри – Маріо.

Серед інших розваг – атракціон Yoshi's Adventure, тематичне кафе і магазин атрибутики Nintendo. Крім того, відвідувачі зможуть збирати віртуальні монети за допомогою спеціальних браслетів.

У майбутньому парк планують розширити зоною Donkey Kong (гра Nintendo для аркадних автоматів, комп'ютерів та ігрових приставок).