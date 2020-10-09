Японія представила новий атракціон: велетенського 23-метрового Годзіллу

Японський тематичний парк розваг презентував першу інсталяцію Годзілли натурального розміру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Тепер шанувальники екстриму, відвідавши парк атракціонів на острові Авадзі, можуть побувати всередині Годзілли. Інсталяція заввишки 23 метри (частина тіла ніби захована під землею) пропонує відвідувачам парку на тросі залетіти безпосередньо в пащу монстра.

Атракціон відкриється для відвідання вже в суботу, 10 жовтня.

Вигаданий монстр, показаний у кіно, спочатку мав зріст 50 м, але у торішньому фільмі "Годзілла: Король монстрів" його зріст становив усі 120 м.

Новий атракціон на острові Авадзі менший, ніж у фільмах, але більший, ніж в інших втіленнях Годзілли за кадром. Для порівняння, знаменита голова Годзілли на будинку Тохо в Токіо має висоту лише близько 12 метрів.

Фото: TM & © TOHO CO., LTD