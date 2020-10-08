Фанати «Гаррі Поттера» можуть переночувати в гуртожитку Ґриффіндора

Шанувальники книг про Гаррі Поттера отримали змогу зупинитися в приміщенні, ретельно змодельованому за зразком одного з найзатишніших просторів чарівного всесвіту – гуртожитку Ґриффіндора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Lonely Planet.

Ферма North Shire, розташована в Норт-Йорк-Мурс в англійській сільській місцевості, – атракція, що спеціалізується на втіленні в життя фантастичних вигаданих просторів. Їхнє останнє творіння – The Dorm – облаштовано затишною дров'яною піччю, вітражами, а також шістьма односпальними ліжками, захованими за оксамитовими шторами. Тут також є лаунж-зона, оформлена у стилі культової вітальні з книг і фільмів, якою користувалися Гаррі та його друзі.

Крім того, тутешній душ схожий на ванну кімнату старост на п'ятому поверсі замку Ґоґвартс: його прикрашає спеціально створений вітраж з підсвіткою і зображенням білявої русалки з фільму «Гаррі Поттер і Кубок вогню», а також дзеркала в готичному стилі й золотисті раковини у формі мушель.

На фермі вжито спеціальних заходів, щоб гарантувати дотримання санітарно-епідеміологічних правил при COVID-19, зокрема самостійну реєстрацію гостей, посилене прибирання кімнат в перервах між перебуванням постояльців, причому кожне місце розміщення розташоване на досить великій відстані одне від одного, щоб забезпечити соціальне дистанціювання.

The Dorm можна орендувати за 50 фунтів стерлінгів за ніч з гостя у разі розміщення шести осіб.

Також туристи в North Shire можуть відпочити в The Groundkeeper's Cottage, створеному за подобою хатини Гегріда, й в The Shire House – котеджі, схожому на будинок Більбо Беггінса з «Володаря перснів».

Фото: Charlotte Graham