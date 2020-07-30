У Бельгії туристам пропонують зупинитися у "краплях" на деревах

У місті Борглун бельгійської провінції Лімбург мандрівники можуть відпочити у незвичайних наметах, розташованих на деревах.

Про це пише Lonely Planet.

"Нова туристична атракція – намети у формі крапель, що звисають з дерев, – може сподобатися бельгійцям, які цьогоріч прагнуть відпочити у власній країні, або іноземним мандрівникам, які шукають чогось небаченого на майбутнє", – йдеться в повідомленні.

Щось середнє між наметом і будиночком на дереві – ці споруди розташовані в лісі поблизу міста Борглун провінції Лімбург. Спочатку вони були інсталяцією голландського візуального художника Дре Вапенара, яку він створив до фестивалю ландшафтного мистецтва Pit, що демонструє твори мистецтва у природних просторах.

Зазначається, що мандрівники можуть зупинятися у "краплях" з 1 квітня до 30 вересня. Вони обладнані сходами, вікнами, матрацом, лавкою та поличками для зберігання речей. Гостям також пропонують сніданок.

Крім того, туристам є на що подивитися в околицях. Намети розташовані неподалік замку Гекс. Також гості можуть взяти участь у двох велосипедних ініціативах, започаткованих у Лімбурзі.

Перша – Cycling through Water ("Велосипедом крізь воду") – це велосипедний маршрут завдовжки приблизно 200 м, що проходить крізь один зі ставків у місцевій природній зоні.

Друга – Cycling through the Trees ("Велосипедом крізь дерева") – це маршрут у лісі поблизу Босланда. Велосипедисти кружляють 360-градусною доріжкою завдовжки 700 метрів, висота якої поступово збільшується до 10 м над землею.

Фото: Visit Limburg