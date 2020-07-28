В Австрії кількість ночівель туристів у червні зменшилась на 59%

Через обмеження, пов’язані з COVID-19, кількість ночівель внутрішніх та іноземних туристів у закладах для розміщення людей Австрії зменшилася у червні на 59% (до 5,2 млн ночівель), як порівняти з аналогічним місяцем 2019 року.

Про це свідчать дані австрійського статистичного агентства Statistics Austria, передає кореспондент Укрінформу.

"Згідно з попередніми даними Statistics Austria, у червні у закладах для розміщення людей Австрії було зареєстровано 5,21 млн проведених ночівель. Це відповідає зменшенню на 58,6%, як порівняти з аналогічним місяцем попереднього року", – йдеться в повідомленні.

Водночас кількість ночівель, проведених нерезидентами, зменшилась майже на три чверті (-73,8%), а кількість ночівель гостей з Австрії – на одну чверть (-24,0%). Зокрема, сильно впала кількість ночівель серед туристів з Німеччини – на 65%, зі Швейцарії та Ліхтенштейну – на 66,6% та Нідерландів – на 86,3%. У деяких випадках кількість ночівель взагалі зменшилася на понад 90% – це стосується таких країн, як Франція, Велика Британія, США, Данія, Росія та Швеція.

Згідно зі Statistics Austria, з огляду на те, що готелі не працювали до 29 травня, впродовж травня-червня у закладах для розміщення людей в Австрії зафіксували на 14,07 млн ночівель менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Це становить спад на 70,2%.

Загалом впродовж першої половини 2020 року в країні було зафіксовано 48,21 млн ночівель туристів, що на 36,8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як повідомлялося, загалом у світі станом на ранок 28 липня кількість випадків COVID-19 становить 16 650 48. Одужали 10 234 971 особа, 656 621 пацієнт помер.

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