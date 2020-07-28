Світовий туризм втратив $320 мільярдів через коронавірус – ООН

Країни світу втратили 320 мільярдів доларів США через спад туризму під час пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в пресрелізі Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

«Згідно з барометром UNWTO, як порівняти з минулим роком, подорожі туристів із січня до травня зменшилися на 56%, або на 300 мільйонів туристів. Через це країни втратили 320 мільярдів доларів США надходжень від міжнародного туризму, що втричі більше за втрати під час економічної кризи 2009 року», – наголошується в повідомленні.

Тільки у травні цього року під час суворого карантину у відповідь на пандемію коронавірусу кількість міжнародних туристів зменшилася на 98%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.

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За словами генсека Всесвітньої туристичної організації Зураба Пололікашвілі, ці дані свідчать про важливість якомога швидшого відновлення галузі, водночас гарантуючи безпеку туристам.

«Уряди кожного регіону у світі несуть подвійну відповідальність: надавати пріоритет охороні здоров'я, водночас захищаючи робочі місця й бізнес», – заявив він.

Як повідомлялося, загалом у світі станом на ранок 28 липня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 16 650 48 осіб. Одужала 10 234 971 особа, 656 621 пацієнт помер.