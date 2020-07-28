Зеленський ввів тимчасовий безвіз для туристів з Китаю

Президент Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою.

Відповідний указ № 295/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів”, - зазначається в документі.

Указ підписано “з метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму”.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський встановив із 1 серпня безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія у разі перебування в Україні не більше 90 днів за пів року.