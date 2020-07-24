МЗС очікує пом'якшення візових процедур від трьох країн

У МЗС очікують пом'якшення візових процедур для українців від Австралії, Кувейту, Саудівської Аравії у відповідь на запровадження з 1 серпня для громадян цих країн безвізового режиму.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"Україна робить крок назустріч партнерам - громадяни Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії, а також ряду інших держав зможуть подорожувати до України без віз, згідно з Указом Президента України від 21.07.2020 № 289", - зазначається у повідомленні.

У свою чергу, зазначили в МЗС, українська сторона очікує, що цей крок стане підґрунтям для подальшої лібералізації візових процедур для громадян України.

Про це йшлося під час зустрічей т.в.о. директора Департаменту консульської служби МЗС Романа Недільського з послами Австралії Меліссою О’Рурк, Держави Кувейт Рашедом Хаммад Аль-Адвані та Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом аль-Мусгером.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський встановив із 1 серпня безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія у разі перебування в Україні не більше 90 днів за півроку. Відповідний указ №289/2020 опублікований на сайті глави держави.