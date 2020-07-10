Єврокомісія: Україна дотримується показників, необхідних для безвізу

Україна здійснила кроки, що були визначені у другій доповіді щодо Механізму призупинення візового режиму та продовжує дотримуватися показників, що є необхідними для візової лібералізації з Євросоюзом.

Такий висновок міститься у третій доповіді Європейської Комісії за так званим Механізмом призупинення візового режиму, який зобов’язує Єврокомісію проводити моніторинг та інформувати Європарламент та Європейську Раду про виконання країнами-партнерами умов, необхідних для продовження безвізових поїздок громадян таких країн до зони Шенген+. Окремий розділ оприлюдненої 10 липня доповіді присвячений Україні.

"Україна здійснила кроки, що були визначені у Другій доповіді (від 17 грудня 2018 року- ред.) та продовжує дотримуватися показників, що є необхідними для візової лібералізації. Незважаючи на зниження показника повернення (в процесі реадмісії – до 73% у 2019 році у порівнянні з 85 відсотками у 2018 році – ред.), триває добра співпраця з Україною у сфері реадмісії. Вона має бути продовжена, поряд із співпрацею з країнами-членами у заходах із боротьби з міграційними викликами та у зменшені ризиків в галузі безпеки", - йдеться у документі.

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Доповідь визнає, що Україна продовжує зусилля у галузі верховенства права, але має досягати кращих результатів у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, покращити систему прикордонного контролю та вжити негайні заходи із вирішення проблеми незаконної міграції.

У доповіді наводяться статистичні дані, за якими у період 2018-2019 років кількість відмов для громадян України у в’їзді в зону Шенген+ збільшилася на 25 відсотків (з 53 185 до 66 390), при цьому кількість громадян України, які знаходилися на території ЄС нелегально, зросла на 11 відсотків (з 37 410 до 41 705).

Кількість заявок на отримання притулку від українців знизилася на 5 відсотків (9 505 заявок у 2019 році, у порівнянні з 10 035 заявок у 2018 році). При цьому рівень визнання права українців на притулок знизився до 10,2 відсотків (у 2018 році цей показник дорівнював 17,3 відсотки). За даними доповіді, в першому кварталі 2020 року від українців надійшло на 43 відсотка менше заявок на отримання притулку, ніж в цей же період у минулому році.

За Угодою про реадмісію між Україною і ЄС у 2019 році повернуті в Україну 27 200 її громадян. За висновком Єврокомісії, Україна продовжує організовувати інформаційні кампанії для повноцінного інформування власних громадян про права і обов’язки під час безвізових подорожей до ЄС.

Окремий розділ доповіді присвячений проблемі організованої злочинності, зокрема, кримінальній контрабанді товарів та автомобілів, та залученню українців до міжнародних махінацій навколо інвестиційного шахрайства та спортивної корупції, а також до кібернетичних злочинів проти громадян або власності на території ЄС. Серйозною проблемою для України, за висновком Єврокомісії, залишається контрабанда наркотиків і людей.

"Конфлікт в Україні та відсутність ефективного контролю над частиною кордону на Сході України спричиняють ризик для просочування вогнепальної зброї та контрабандних товарів з цього регіону до ЄС. На додаток, українці є серед тих, хто найчастіше потрапляє у доповіді щодо неєвропейських жертв контрабанди людьми вже протягом кількох минулих років", - зазначається у документі.

Для вирішення зазначених проблем, Єврокомісія рекомендує Україні посилити прикордонну службу та поліцію, підвищити рівень координації правоохоронних органів у боротьбі із корупцією і організованою злочинністю.

Як повідомлялося, 11 червня 2017 року набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткострокових поїздок до країн ЄС і Шенгенської зони, крім Великої Британії та Ірландії.

Підписання угоди про безвізовий режим України з ЄС відбулося у Страсбурзі 17 травня 2017 року за присутності президента України Петра Порошенка та голови Європейського парламенту Антоніо Таяні.

Українці, які мають біометричні паспорти, можуть приїжджати в країни ЄС з діловою чи туристичною метою або в сімейних справах на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду протягом року. При в'їзді в Шенгенську зону, окрім біометричного паспорту, громадянам України необхідно мати підтвердження мети поїздки, місця проживання, наявності коштів, наміру повернутися до місця постійного проживання, медичне страхування.

Цей режим не розповсюджується на осіб, які прибувають до ЄС з метою працевлаштування чи навчання.

Єдиною країною, законодавство якої передбачає, що негромадяни Євросоюзу, що перетнули кордон в рамках безвізу, мають право працювати є Польща.

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