Обмеження на в’їзд до ЄС через COVID-19 не мають жодного стосунку до безвізу – Кулеба

Встановлені Європейським Союзом у зв’язку із пандемією COVID-19 обмеження на в’їзд не мають жодного стосунку до функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 7 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу ще раз наголосити, що встановлені у зв’язку із пандемією обмеження не мають жодного стосунку до функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС і жодним чином не мають на нього впливу. Щойно пандемічні обмеження будуть зняті - безвіз знову працюватиме на повну потужність», - сказав Кулеба.

Він додав, що МОЗ постійно надає Європейському Союзу оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

«Ми робитимемо все для того, щоб Україна якнайшвидше опиналася в «зеленому списку», і наші громадяни змогли вільно в’їжджати на територію Шенгенської зони», - наголосив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня Євросоюз оприлюднив рекомендації щодо поступового відкриття зовнішніх кордонів із 1 липня та визначив 15 країн, громадянам яких буде дозволено безперешкодний в’їзд. Критерієм для включення до "дозволеного" списку визначені насамперед епідеміологічні показники - рівень захворюваності на COVID-19 в таких країнах не може перевищувати показники держав ЄС. Україна до цього переліку поки що не потрапила. Рада ЄС переглядатиме та по змозі розширюватиме цей перелік кожні два тижні.