Три роки безвізу: українці здійснили майже 49 мільйонів поїздок до ЄС

За три роки дії безвізового режиму з Євросоюзом громадяни України здійснили майже 49 мільйонів поїздок до країн ЄС.

Про це повідомляє Держприкордонслужба з нагоди третьої річниці запровадження безвізу.

"Сьогодні рівно три роки, як громадяни України з біометричними паспортами отримали можливість безвізових поїздок до країн Європейського Союзу (окрім Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС... Від початку дії безвізу (з 11 червня 2017 року по квітень 2020 року) українці загалом здійснили майже 49 мільйонів поїздок до країн ЄС як за біометричними, так і не біометричними документами", - зазначають прикордонники.

За даними ДПСУ, найбільше українців перетинають кордон із Польщею. Активними також були ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, дещо менше - кордон зі Словаччиною.

У ДПСУ зауважили, що українці дедалі частіше користувалися авіаційним сполученням, натомість морське сполучення є найменш популярним.

Як наголосили у прикордонному відомстві, пасажиропотік українців до країн ЄС зростає щороку. Зокрема, у 2018 році кількість поїздок була на рівні 17,5 млн, а у 2019-му становила 18,65 млн. Перші місяці 2020 року також не стали винятком, однак на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу, через що більшість країн обмежили в’їзд, а регулярне міжнародне авіаційне сполучення призупинилося. Відповідно до аналізу, у січні та лютому цього року українці в країни ЄС виїжджали 3 млн разів, а за аналогічний період 2019 року – 2,3 млн разів.

"За другий рік безвізу кількість українців, які віддали перевагу безвізовим поїздкам (виключно за біометричними паспортами), зросла в 4,2 рази у порівнянні з першим роком", - зазначають у ДПСУ.

Повідомляється, що у 2019-2020 роках перелік популярних для відвідування країн ЄС українці значно розширили. Якщо в 2017 році найбільшою популярністю користувалися такі країни, як Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, то згодом цей список поповнився Австрією, Грецією, Іспанією, Італією та Чехією.

Як повідомлялося, угоду про безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом було підписано у Страсбурзі 17 травня 2017 року.

11 червня 2017 року безвіз для українців почав працювати.

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