Єврокомісія радить Україні краще боротися з корупцією для продовження безвізу

Єврокомісія оприлюднила у п’ятницю доповідь про виконання умов, необхідних для візової лібералізації між ЄС та країнами Східного Партнерства і Західних Балкан.

Документ, в цілому, дає позитивну оцінку зусиллям згаданих країн, але, як рекомендацію, радить Україні та іншим «безвізовим» партнерам посилити верховенство права та боротьбу з корупцією.

Повідомлення про висновки Єврокомісії поширені сьогодні на офіційному сайті Євроінституції.

«Корупція високого рівня продовжує бути проблемою у всіх країнах, які охоплюються цією доповіддю. Молдова і Україна особливо сильно страждають від банківського шахрайства високого рівня, з незначним прогресом у судовому переслідуванні відповідальних осіб та у відновленні вкрадених активів… В Україні важливо зберегти та посилити незалежність антикорупційних інституцій, включаючи гарантування неполітичних та не корисливих призначень на їх ключові посади. Підтримка ЄС й надалі буде пов’язана з конкретним прогресом у порядку денному реформ, особливо у сферах боротьби з корупцією й правосуддя» - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, доповідь зроблена на основі даних 2019 року та першої половини 2020 року. Єврокомісія продовжуватиме моніторинг виконання умов, необхідних для візової лібералізації, відповідно до власних зобов’язань за утвореним у березні 2017 року «Посиленим механізмом призупинення візового режиму», та інформуватиме Європейський Парламент та Європейську Раду про результати такого моніторингу раз на рік.

«Режим безвізових поїздок з нашими партнерами на Західних Балканах та з країнами Східного Партнерства є нашим головним досягненням. Безвізові подорожі водночас супроводжуються відповідальністю та необхідністю продовження зусиль зі стримування незаконної міграції, боротьби проти корупції та організованої злочинності. Ми розраховуємо, що наші партнери будуть нарощувати досягнення у цих сферах, щоб ми могли продовжувати безвізові поїздки в наших спільних інтересах», - зауважив з цього приводжу віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Шинас (Margaritis Schinas).

Як повідомлялося, безвізовий режим поїздок у країни Євросоюзу мають громадяни Чорногорії, Сербії та Північної Македонії з грудня 2009 року. Албанія та Боснія і Герцеговина отримали безвізовий режим з ЄС у кінці 2010 року. Для Молдови режим безвізових поїздок до ЄС був відкритий у квітні 2014 року, для громадян Грузії – у березні 2017 року, і для громадян України – у червні 2017 року.