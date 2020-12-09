Посилений карантин в Україні запровадять з 8 до 24 січня - Кабмін

Кабінет Міністрів встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду у середу, 9 грудня.

"З 8 по 24 січня включно наступного року в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвемо їх "зимові канікули" заради безпеки. Це робиться для того, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності", - заявив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Україні із середини березня впродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Водночас 11 листопада уряд схвалив відмову від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

4 грудня Шмигаль анонсував нові карантинні обмеження в Україні.

Тим часом 5 грудня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні під час посилення карантину в січні планується закриття шкіл, дитсадків і ТРЦ, але транспорт, готелі та гірськолижні курорти працюватимуть.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 грудня в Україні лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за останню добу - 12 585.