Карантин: у Кабміні сказали, що не працюватиме у січні

Міністерство охорони здоров'я на наступному засіданні уряду представить пропозиції щодо карантину у січні.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає кореспондент Укрінформу.

“Наступного тижня на засіданні уряді, я думаю, МОЗ представить свої пропозиції... Скоріше за все, це (локдаун — ред.) буде після новорічних свят, після другого числа... Сьогодні міністр охорони здоров’я’ чітко заявив, що вони будуть пропонувати в січні 2021 року”, - сказав Немчінов.

За його словами, у січні не працюватимуть навчальні заклади, також буде обмежена діяльність закладів, які пов'язані з розважальною діяльністю.

“Це однозначно будуть заходи, які, з одного боку, не будуть впливати на економіку, з іншого - дозволять зробити передих для медичної системи “, - сказав Немчінов.

Раніше Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що уникнути локдауну у січні буде складно, уряд завчасно повідомить про його строки і карантинні заходи.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради з міськими головами щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України сказав, що Кабінет Міністрів розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, який буде оприлюднено на засіданні уряду 9 грудня.