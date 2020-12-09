В Україні - 12 585 випадків COVID-19 за добу

В Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.

«12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники.», - написав він.

За інформацією міністра, за добу госпіталізували 11 281 особу; зафіксовано 276 летальних випадків; одужала 1 281 особа; здійснено тестувань за добу 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).

За весь час пандемії в Україні захворіло 845 343 особи, одужало 451 118 осіб, летальних випадків – 14 204, проведено ПЛР-тестувань – 487 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 грудня в Україні було підтверджено 10 811 нових випадків COVID-19 за добу.