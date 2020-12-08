Графіки та «групи ризику»: Степанов розповів про підготовку до COVID-вакцинації
Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми чітко розуміємо, і склали відповідні графіки вакцинації, розклали всіх людей по пріоритетам. І ми вважаємо, що пріоритеними групами населення мають бути люди, які входять до груп ризику. Це група ризику за професійною ознакою - наші медичні працівники", - сказав Степанов.
Він зазначив, що до групи ризику за професійною ознакою також входять освітяни та працівники Нацполіції. За його словами, також обов'язкова для вакцинації має бути група ризику за віком і за станом здоров'я. Це люди старші 60-ти років та люди, які мають супутні захворювання.
Степанов додав, що МОЗ працює для якнайшвидшого отримання вакцини від коронавірусу.
Як повідомлося, глава МОЗ Максим Степанов попросив тимчасову повірену в справах Сполучених Штатів Америки в Україні Христину Квін розглянути Україну як пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях".
Минулого тижня в МОЗ повідомили про підписання технічних документів з альянсом GAVI COVAX щодо ініціативи постачання вакцин проти COVID-19 в Україну.