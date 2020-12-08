Графіки та «групи ризику»: Степанов розповів про підготовку до COVID-вакцинації

Пріоритетними групами населення для вакцинації від коронавірусу мають бути люди, які входять до груп ризику.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми чітко розуміємо, і склали відповідні графіки вакцинації, розклали всіх людей по пріоритетам. І ми вважаємо, що пріоритеними групами населення мають бути люди, які входять до груп ризику. Це група ризику за професійною ознакою - наші медичні працівники", - сказав Степанов.

Він зазначив, що до групи ризику за професійною ознакою також входять освітяни та працівники Нацполіції. За його словами, також обов'язкова для вакцинації має бути група ризику за віком і за станом здоров'я. Це люди старші 60-ти років та люди, які мають супутні захворювання.

Степанов додав, що МОЗ працює для якнайшвидшого отримання вакцини від коронавірусу.

Як повідомлося, глава МОЗ Максим Степанов попросив тимчасову повірену в справах Сполучених Штатів Америки в Україні Христину Квін розглянути Україну як пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях".

Минулого тижня в МОЗ повідомили про підписання технічних документів з альянсом GAVI COVAX щодо ініціативи постачання вакцин проти COVID-19 в Україну.