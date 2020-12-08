В Україні зафіксували 10 811 випадків COVID-19 за добу

В Україні станом на 8 грудня лабораторно підтверджено 832 758 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 811.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.

«Друзі, маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників», - написав він.

За інформацією міністра, за добу госпіталізовано 1 319 осіб; зафіксовано 195 летальних випадків; одужало 12 860 осіб; здійснено тестувань за добу 55 070 (зокрема методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352).

За весь час пандемії в Україні захворіло 832 758 осіб, одужало 436 564 особи, летальних випадків – 13 928, проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 грудня в Україні було підтверджено 8 641 нових випадків COVID-19 за добу.

Фото: CTK Photo/Укрінформ