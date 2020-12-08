На Прикарпатті у COVID-лікарнях ще 301 ліжко-місце забезпечене киснем — ОДА

На Прикарпатті у COVID-лікарнях ще 301 ліжко-місце обладнали киснем.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на нараді в Івано-Франківській ОДА повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Ігор Дмитренко.

«За останній тиждень киснем забезпечено 301 ліжко-місце, включаючи кисневі точки і кисневі концентратори», - повідомив Дмитренко.

За його словами, наразі завантаженість ліжко-місць у лікарнях, які приймають хворих з коронавірусною інфекцією, складає 45,9%.

В області розгорнуті 2892 ліжко-місця у COVID- лікарнях, з них 52% обладнані киснем. Івано-Франківська область має намір додатково розгорнути ще 110 ліжко-місць для хворих на коронавірус у двох лікарнях, які очікують на це відповідне рішення НСЗУ.

Станом на 7 грудня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 39 438 випадках, в Україні цей показник складає 821 947 випадок, з них за останню добу – 8 641 випадок.