Лікарні Тернопільщини отримали майже 50 мільйонів на кисень для COVID-ліжок

Медичні заклади Тернопільської області отримали два транші на більш як 48 мільйонів гривень для забезпечення киснем лікарень, визначених для хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«Минулого місяця Тернопільщина отримала перший транш державної субвенції - 14 млн 451 тис. грн для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду, передбаченого для надання допомоги пацієнтам з COVID-19. А нещодавно ми отримали другий транш цієї субвенції. Це 23, 8 млн грн, які уже розподілили між лікарнями», - повідомив заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко.

Раніше, на останній сесії міської ради нового скликання, додатково було спрямовано понад 3,8 млн грн на придбання 70 кисневих концентраторів для лікарні швидкої допомоги, лікарень №2 та №3. Фактично, тернопільські лікарні повністю забезпечені медичним киснем.

Нині на Тернопільщині працюють 26 лікувальних установ, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною інфекцією. У тимчасові госпіталі перепрофільовано п’ять лікувальних закладів.

Ліжковий фонд, який використовується, а це понад 1750 ліжок, поки що достатній, у резерві є ще майже 480 ліжок.

На Тернопільщині за попередню добу лабораторно підтвердили 195 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом із початку пандемії в області лабораторно підтвердили 29791 випадок COVID-19, із них 401 - летальний.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків COVID-19, із них за добу - 8 641.