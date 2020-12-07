Лікарні Тернопільщини отримали майже 50 мільйонів на кисень для COVID-ліжок

Лікарні Тернопільщини отримали майже 50 мільйонів на кисень для COVID-ліжок

Укрінформ
Медичні заклади Тернопільської області отримали два транші на більш як 48 мільйонів гривень для забезпечення киснем лікарень, визначених для хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«Минулого місяця Тернопільщина отримала перший транш державної субвенції - 14 млн 451 тис. грн для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду, передбаченого для надання допомоги пацієнтам з COVID-19. А нещодавно ми отримали другий транш цієї субвенції. Це 23, 8 млн грн, які уже розподілили між лікарнями», - повідомив заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко.

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Раніше, на останній сесії міської ради нового скликання, додатково було спрямовано понад 3,8 млн грн на придбання 70 кисневих концентраторів для лікарні швидкої допомоги, лікарень №2 та №3. Фактично, тернопільські лікарні повністю забезпечені медичним киснем.

Нині на Тернопільщині працюють 26 лікувальних установ, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною інфекцією. У тимчасові госпіталі перепрофільовано п’ять лікувальних закладів.

Ліжковий фонд, який використовується, а це понад 1750 ліжок, поки що достатній, у резерві є ще майже 480 ліжок.

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На Тернопільщині за попередню добу лабораторно підтвердили 195 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом із початку пандемії в області лабораторно підтвердили 29791 випадок COVID-19, із них 401 - летальний.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків COVID-19, із них за добу - 8 641.

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