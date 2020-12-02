У Вінниці породіль і вагітних з COVID-19 прийматиме оновлене відділення пологового будинку

У Вінниці для прийому інфікованих коронавірусом породіль та вагітних облаштували відділення пологового будинку №2.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Сергій Моргунов, передає кореспондент Укрінформу.

«Відтепер вагітних та породіль з COVID-19 прийматимуть в оновленому гінекологічному відділенні другого пологового будинку. У частині приміщення гінекології на вул. Замостянській зробили ремонт. Облаштували операційну, пологові зали, оновили приймальне відділення», - написав Моргунов.

За його словами, у відділенні облаштовані одно- та двомісні палати з індивідуальними санвузлами та душовими, до кожної підведений кисень. Задля безпеки улаштовані окремі входи для медперсоналу та пацієнток, а також спеціальна система вентиляції.

Відділенн оснастили додатковим медичним обладнанням. Зокрема, тут встановили апарат штучної вентиляції легень високого класу, кисневі концентратори, ліжка-трансформери, обладнання для реанімації новонароджених та апарат для проведення ІФА-досліджень.

За даними Вінницької ОДА, в області станом на 2 грудня коронавірус виявлено в 17 714 осіб , за минулу добу – у 146.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстровано 13 141 випадок зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 758 264 особи, летальних випадків зареєстровано 12 717, одужали 369 054 пацієнти.

Фото: Сергій Моргунов, Фейсбук