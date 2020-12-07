Кисень для COVID-ліжок: Степанов назвав області з найгіршими показниками

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо ситуації з протидією поширенню COVID-19, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

За словами міністра, із листопада було додано ще понад 15 тисяч ліжок, де пацієнтів можуть підключати до кисню.

Водночас він зауважив, що деякі області перевиконують план, а деякі – недовиконують його. Серед останніх Степанов назвав Дніпропетровщину та Донеччину.

Також міністр проінформував, що за минулий тиждень було закуплено 66 тис. тестів на антиген, а до кінця року міністерство закупить 1,3 млн таких тестів.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 641.