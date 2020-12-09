Перший пішов: Британія розпочала масову вакцинацію від COVID-19

Спочатку робитимуть щеплення найуразливішим

О 6:31 ранку 8 грудня Маргарет Кінан навіки увійшла в історію. 90-річна жінка стала першою жителькою Об’єднаного Королівства, яка отримала дозу вакцини від COVID-19 поза межами випробувань. Вакцинувавши Кінан, Великобританія стала першою Західною державою, яка розпочала масову кампанію зі щеплення своїх громадян від нового коронавірусу. Британський досвід стане прикладом для медичних систем решти держав, у яких затвердження вакцин перебуває на фінальних стадіях.

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БРИТАНСЬКА КОРОНОКАТАСТРОФА

Хоча Великобританія показала вражаючі темпи проведення регуляторного затвердження й організації складного логістичного процесу масового вакцинування, для більш ніж 62 тис. жителів країни, які вже померли від нового коронавірусу, швидкість виявилася недостатньою. COVID-19 забрав життя більшої кількості британців, ніж жителів будь-якої іншої держави Європи. Від початку пандемії кількість інфікованих новим коронавірусом острів’ян досягла вражаючих 1,7 млн.

Хоча загальнодоступна система охорони здоров’я Великобританії є прикладом для наслідування для багатьох країн, чинна пандемія зумовила її значні перевантаження. Після успішного зменшення кількості хворих під час першого весняного локдауну, Великобританія була змушена оголосити повторні суворі обмеження, коли кількість нових випадків інфікування суттєво зросла. Не вберігся від COVID-19 і прем’єр-міністр Борис Джонсон, який на початку пандемії потрапив з ковідом у реанімацію, однак видужав й незабаром повернувся до виконання своїх обов’язків . Власне, в історичний день початку вакцинування COVID-19 забрав життя майже 200 британців й інфікував ще майже 15 тис людей. Незважаючи на всі зусилля й жертви, недуга продовжує затоплювати Британські острови, і вакцина видається рятівною соломинкою.

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ЯК ОРГАНІЗОВАНО БРИТАНСЬКЕ ВАКЦИНУВАННЯ

Утім, при населенні у понад 66 млн людей, в першій поставці Великобританія отримала усього близько 800 тис. доз вакцини від американського виробника Pfizer та його німецького партнера BioNTech. Зважаючи, що для вироблення імунітету кожній людині необхідні дві ін’єкції, цього вистачить усього на 400 тис. щеплень, тобто лише на 0,6 % від загальної чисельності населення Великобританії. При цьому для вироблення так званого «стадного імунітету», прищепити від вірусу необхідно щонайменше половину населення. Хоча британський уряд має намір на першому етапі прищепити близько 25 млн чоловік, отримані вже дози будуть вколоті найбільш уразливим й використані переважно для перевірки справності роботи всіх систем перед початком масового вакцинування.

Аби зробити вакцинування максимально ефективним в умовах обмеженого медичного ресурсу та кількості вакцин, Великобританія розробила таблицю пріоритетності вакцинування населення. Уже у вівторок щеплення почали отримувати люди старші 80 років, які перебувають у лікувальних закладах, а також співробітники будинків тривалого догляду й медперсонал, який проводитиме вакцинування. Усім іншим категоріям населення доведеться чекати щонайраніше початку наступного року, однак точної дати отримання достатньо кількості доз ще немає. Коли нові поставки вакцини надходитимуть, вік людей, яких вакцинуватимуть, теж поволі знижуватиметься. Таким чином, першими вакцину отримають категорії населення, для яких летальний результат інфікування COVID-19 є найбільш імовірним.

Загалом же Великобританія вже погодилася закупити близько 350 млн доз вакцин від семи виробників, хоча лише один з них – Pfizer – досі отримав від британських регуляторів дозвіл на розповсюдження.

Через те, що вакцина Pfizer потребує зберігання у наднизьких температурах (між –90 та –60 градусами за шкалою Цельсія), логістика її розповсюдження дуже складна. В Англії в первинній фазі вакцинування бере участь усього 50 лікарень, але з часом їх кількість повинна зрости. Загалом вакцинування проводиться переважно у великих точках розповсюдження з великим трафіком, адже в кожному термічному контейнері з вакциною знаходиться 950 доз і ніхто не хоче, аби цінний продукт зіпсувався.

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ВАКЦИНОКОНКУРЕНЦІЯ

Великобританія стала першою державою світу, яка розпочала масову вакцинацію широких мас населення випробуваною й незалежно перевіреною вакциною. Однак Китай та РФ раніше вже почали кампанію зі щеплення свого населення вакцинами власного виробництва. Ні Москва, ні Пекін не дочекалися остаточних висновків стосовно безпеки й ефективності сироватки й надали перевагу швидкості, а не якості. Чи матиме така спішка негативні наслідки для щеплених, ми дізнаємося пізніше.

Загалом же ця гонитва не сприяє зростанню довіри населення до щеплення. Подейкують, що Її Величність Королева Єлизавета в свої 94 роки та 99-річний Принц Філіп публічно вакцинуються від COVID-19 сироваткою від Pfizer, аби показати її безпечність. Утім, Букінгемський палац традиційно відмовчується з цього приводу.

Варто зважати й на те, що отримана Великобританією вакцина хоч і пройшла ретельні випробування й перевірки, все ж вважається експериментальною. У переважній більшості випадків вона дійсно дозволяла уберегти вакциновану людину від інфікування COVID-19, однак точних даних стосовно того, як довго діє цей захист, немає.

Те саме стосується й основого конкурента Pfizer, вакцини від компанії Moderna. Вона теж захищає від зараження, але чи довго?

ГРА ВДОВГУ

Винайдення й початок масового застосування вакцини від COVID-19, безперечно, є світлом у кінці коронакризового тунелю. Утім, слід розуміти, що припинити глобальну пандемію простим помахом магічного шприця не вдасться. «Попереду нас досі чекає довга дорога, однак початок вакцинування виводить на шлях виходу», - сказав ВВС міністр охорони здоров’я Великобританії Мет Хенкок. За його словами, кампанія із загального вакцинування триватиме багато місяців, тож болісні обмеження, що поставили на паузу щоденне життя у всьому світі, вірогідно, триватимуть щонайраніше до весни.

Цю думку підтримує й прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який також чи не щодня нагадує канадцям про необхідність залишатися обачними й дотримуватися усіх актуальних рекомендацій місцевих органів охорони здоров’я. Канада теж планує цього місяця провести «пробне» вакцинування, отримавши першу партію з 249 тис доз вакцин Pfizer-BioNTech . Зважаючи на географію, в цій країні масове вакцинування буде ще складнішим, тож йому активно допомагатимуть військові. Протягом найближчих тижнів має розпочатися вакцинування також у США й багатьох інших державах, адже, лише поборовши коронавірус на всій планеті ,людство зможе почуватися у безпеці.

А поки вакцина не дісталася до кожного жителя Землі, пам’ятаймо, що глобальну проблему можна вирішити лише спільно, тому миття рук, дотримання дистанції та використання масок досі залишаються життєво важливими. «Лише тому, що ми наближаємося до вакцин, не значить, що ми можемо заспокоїтися. З іншого боку, саме по собі зростання кількості інфікованих не значить, що ми повинні здатися у відчаї. Спільно працюймо далі й пам’ятаймо, що разом пройдемо крізь це», - переконує Трюдо.

Максим Наливайко, Оттава.