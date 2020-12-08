Першу COVID-вакцину в Британії отримала 90-річна жінка

Дев'яносторічна Маргарет Кінан стала першою жителькою Великої Британії, яка імунізувалася вакциною від коронавірусу в рамках масової вакцинації, що розпочалася сьогодні в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

«Я маю честь бути першою особою, що отримала вакцину від COVID-19», - розповіла Кінан журналістам.

Жінка, якій через кілька тижнів виповниться 92 роки, назвала вакцинацію «найкращим раннім подарунком, про який можна мріяти", адже, за її словами, Маргарет нарешті може сподіватися провести час із сім’єю та друзями у наступному році після того, як "весь рік провела переважно в самотності".

Кінан отримала вакцину від Pfizer/BioNTech у рамках партії з 800 тисяч доз, якими планують в найближчі тижні вакцинувати британців.

Ще чотири мільйони доз країна планує отримати до кінця місяця.

Першими вакцину почали отримувати жителі будинків престарілих та працівники хоспісів. Загалом, в пріоритеті на вакцинацію люди старше 80 років і медичні працівники.

Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь інший світ в перегонах за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.