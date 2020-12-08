ВООЗ виступає проти примусової вакцинації від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступила проти примусового щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це заявила директорка відділу ВООЗ з імунізації Кейт О'Брайан в ефірі NBC.

«Я не думаю, що ми припускаємо, що будь-які країни створять мандат на вакцинацію… Однак, можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно або наполегливо рекомендується пройти вакцинацію», - сказала вона.

О'Брайан зазначила, що наполегливу рекомендацію зробити щеплення можуть отримати, наприклад, медики у відділеннях інтенсивної терапії. Представниця ВООЗ додала, що в даному випадку вакцинація необхідна для безпеки медпрацівників та пацієнтів.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочинає масову вакцинацію від коронавірусної інфекції вакциною компаній Pfizer/BioNTech.

Експерти ВООЗ раніше заявили, що проводять переговори з урядом Британії щодо отримання доступу до певної інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech до екстреного переліку ВООЗ. Цей перелік дає «зелене світло» країнам, щоб дозволити вакцину для національного екстреного використання та може відкрити двері для міжнародних поставок у рамках глобальних механізмів.

У світі станом на ранок 8 грудня зафіксовано майже 68 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 47 млн осіб.