ВООЗ радить на новорічні свята залишатися вдома

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) радять під час пандемії коронавірусу COVID-19 на новорічні свята залишитися вдома і провести ці дні у родинному колі.

Як передає Укрінформ, про це написав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус у Твіттері.

«Усі ми хочемо бути з нашими близькими під час майбутніх свят, але ми не повинні розслаблятися. COVID-19 змінює спосіб святкування, але це не означає, що ми не зможемо святкувати. Бережіть себе: дотримуйтеся місцевих вказівок, залишайтеся з родиною та уникайте натовпу», — зауважив глава ВООЗ.

Гебреісус закликав відмовитися від подорожей на новорічні свята і відзначати їх вдома. Також він порадив не запрошувати великі компанії до себе додому.

А якщо все ж зустрічатися з членами інших домогосподарств, то, за його словами, краще це зробити на вулиці, зберігати дистанцію і надягнути захисну маску та користуватися дезінфектором для рук.

Також глава ВООЗ рекомендує не відвідувати торгові центри та не користуватися громадським транспортом в годину пік. За можливості, краще робити онлайн-покупки.

«Якщо ви погано почуваєтеся - не подорожуйте!» - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 грудня у світі зафіксували 67 392 712 випадків коронавірусу. З них – 1 541 745 летальних, 46 583 680 осіб видужали.

Фото: CTK Photo/Укрінформ