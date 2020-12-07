В Аргентині ввели податок для багатіїв на боротьбу з COVID-19

Конгрес Аргентини ухвалив закон про введення спеціального податку для мільйонерів на фінансування заходів у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Схвалена парламентаріями пропозиція перебачає залучення в казну близько 3,7 млрд доларів на боротьбу з епідемією коронавірусу завдяки введенню податку для власників багатомільйонних активів.

Загалом новий податок зачепить 12 тисяч найбагатших людей країни, тобто близько 0,8% платників податків. Вони будуть платити прогресивну ставку до 3,5% за багатство в Аргентині та до 5,25% за майно за межами країни.

Ухвалений закон також передбачає разовий внесок податку з фізичних осіб, яким належать активи на суму понад 200 млн аргентинських песо (2,45 млн доларів).

Із отриманих грошей 20% піде на медичні витратні матеріали, 20% – на допомогу малому та середньому бізнесу, 20% — на стипендії для студентів, 15% — на соціальний розвиток, а решта 25% — на газові підприємства.

За словами сенатора від керівної партії Анабель Фернандес Сагасті, введений податок на багатіїв екстраординарний, тому що «країна опинилася в екстраординарних обставинах».

Як повідомлялося, загалом у світі станом на ранок 6 грудня зафіксували більше 66,8 мільйона випадків коронавірусу, в тому числі близько 1,5 мільйона летальних. Аргентина знаходиться на дев'ятому місці за числом заражень (1 459 832).

Також варто нагадати, що в травні 2020 року Аргентина змушена була оголосити технічний дефолт після закінчення терміну виплати близько 500 млн доларів відсотів за державними облігаціями. Це вже дев’ятий дефолт в історії цієї латиноамериканської країни.