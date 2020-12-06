COVID-19 може спровокувати імпотенцію – американський вірусолог

Пацієнти, які одужали від коронавірусу, можуть ще тривалий час лікуватися від його наслідків, причому COVID-19 може негативно впливати й на чоловіче здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі каналу NBC Chicago в неділю заявила американський вірусолог Дента Грейсон.

Експерт висловила особливе занепокоєння з приводу здоров'я чоловіків у контексті коронавірусу, оскільки одним з негативних наслідків COVID-19 може бути еректильна дисфункція. На думку вірусолога, пацієнт, навіть перехворівши, не буде в безпеці, оскільки коронавірус викликає «потенційно довічні ускладнення». Проте жодних посилань на конкретні дослідження Грейсон приводити при цьому не стала.

Наразі у світі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 66 974 746 випадків коронавірусу, зокрема 1 536 718 летальних, одужали 46 355 633 особи.