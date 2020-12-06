Втрата нюху при COVID-19: біологиня розповіла про небезпеку для мозку

Втрата нюху при коронавірусній інфекції може виявитися не просто симптомом, а свідчити про порушення бар'єру, який захищає мозок людини від уражень.

Як передає Укрінформ, про це на власному каналі в Ютюбі розповіла відома біологиня, професорка Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова.

За словами вченої, нещодавно німецькі вчені з Університету Гумбольдта (Берлін) з'ясували, що коронавірус може проникати в мозок людини через нюховий епітелій – клітини в носовій порожнині.

«Насправді це взагалі не жарти, тому що нюховий епітелій - найбільша передова частина мозку. І через цей нюховий епітелій коронавірус в наш мозок може залізти. Так, у нас є гематоенцефалічний бар'єр, що відокремлює кров від мозку, і він не пускає коронавірус всередину. Але нюховий епітелій – це слабке місце», – заявила Баранова.

Біологиня також зазначила, що зниження або повна відсутність нюху після перенесеного коронавірусу може означати ризик ураження мозку. Вона привела як приклад те, що у пацієнтів з хворобою Альцгеймера за рік–два до зниження когнітивних функцій спостерігається зниження здатності розпізнавати запахи.

«Тобто, руйнування гематоенцефалічного бар'єру або порушення його функцій часткове вносить свій внесок в те, що наш мозок починає «йти вниз», – вважає вона. – Тому відновлення нюху – це дуже важливо. Якщо у вас залишилася «дірка» там, між зовнішнім середовищем і мозком, і цю дірку можна продіагностувати, тому що у нас не таке гарне почуття запахів, як раніше, або повна відсутність запаху, то в цю дірку вже після того, як коронавірус пішов, щось ще може залізти».

Тому, відновлення нюху – це сигнал, що бар'єр відновився, припустила Баранова. Разом з тим вона зазначила, що проникнення коронавірусу в мозок відбувається не у всіх пацієнтів.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 66 974 746 випадків коронавірусу, зокрема 1 536 718 летальних, одужали 46 355 633 особи.

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