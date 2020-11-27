Після COVID-19 можуть темніти та випадати зуби - NYT

У США деякі пацієнти, які перехворіли на COVID-19, вказують на загострення проблем з яснами та випадіння зубів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The New York Times.

За словами 43-річної жительки Нью-Йорка Фари Хемілі, після того, як вона перехворіла на COVID-19, вона помітила, як хитається один із зубів. Жінка розповіла, що зуб випав безболісно та без крові.

Під час хвороби вона приєдналася до онлайн-групи підтримки, куди входили люди, які також хворіли на коронавірус. Деякі інші учасники також розповідали про схожі проблеми із зубами та чутливість ясен, зокрема потемніння та скол зубів.

Поки що немає достовірного підтвердження тому, що COVID-19 має негативний вплив на зуби людини. Водночас не виключається те, що інфекція може погіршити вже наявні стоматологічні проблеми.

Президент Фонду ангіогенезу – некомерційної організації, що вивчає захворювання кровоносних судин, - Вільям Лі зазначив, що звіти про стоматологічні проблеми і втрати зубів будуть включені в перелік довгострокових наслідків COVID-19, які необхідно вивчити. За його словами, випадіння зубів без кровотечі вказує на незвичайні процеси, що відбуваються з кровоносними судинами в яснах.

«Новий коронавірус атакує, зв'язуючись з білком ACE2, який присутній не тільки в легенях, а й в нервових і ендотеліальних клітинах. Ймовірно, що у виявлених випадках вірус пошкодив в яснах кровоносні судини, необхідні для підтримки зубів. Це може пояснювати і той факт, що при випаданні зубів пацієнти не відчували болю», - зауважив він.

Науковець закликає лікарів дослухатися до своїх пацієнтів, які говорять про особливу реакцію організму на захворювання.

Стоматолог-ортопед із Каліфорнії Майкл Шерер зазначив, що захворювання ясен можуть бути проявом захисної реакції організму на проникнення вірусу.

Експерти наголосили, що поки подібні випадки рідкісні, але медики повинні бути готові до «незвичайних наслідків захворювання новим коронавірусом».

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 листопада в світі зафіксували 61 308 161 випадок коронавірусу, зокрема 1 437 835 смертей і 42 396 171 одужання.