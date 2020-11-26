Не панацея при COVID-19: лікарка застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку

Про це під час виступу на Українському жіночому конгресі сказала докторка медичних наук, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, передає Укрінформ.

“Якщо у людини немає дефіциту вітаміну D, їй не треба його фанатично приймати. Крім того, гіпервітаміноз вітаміну D теж досить негативно позначається на організмі. Препарати цинку бездумно, по пів року, теж приймати не можна. Мова йде, можливо, про постконтактну профілактику, так, цинк є в протоколах, має достатньо добру доказову базу. Американці його дуже люблять, і при всіх респіраторних вірусних захворюваннях він у них є в схемах лікування, і дійсно десь пом’якшує симптоми. Для постконтактної профілактики групам ризику можливо (призначати вітаміни або цинк — ред.), але ніяка це не панацея”, - сказала Голубовська.

Вона додала, що в осінньо-зимовий сезон дійсно часто може виникати дефіцит певних вітамінів, особливо коли вже розвивається захворювання, його важкі форми. В такому випадку лікарі призначають вітаміни в комплексі з іншим лікуванням.

За словами лікарки, немає єдиної рекомендації, що робити, чим лікуватися, що приймати при COVID-19.

“При такому захворюванні рекомендації, щоб все було нормально, немає. Якби була така рекомендації, не було б проблеми. Але що треба робити глобально: спостерігати за групами ризику, якщо сімейні лікарі знають що є групи ризику, звертати увагу на ті симптоми, на які потрібно”, - сказала Голубовська і додала, що однією з особливостей цього захворювання є те, що людина до певного моменту почувається добре, а потім розвивається важкий процес.

Лікарка зауважила, що зараз немає жодної доказової схеми лікування COVID-19, але це не означає, що немає ефективних методів лікування, адже близько 200 препаратів, іноді давно відомі, досліджуються для лікування цього захворювання.

“Є методи, які гальмують цей шторм, і ми поступово підключаємо (різні методи лікування — ред.), але тут важливий часовий фактор”, - наголосила Голубовська.

Як повідомляв Укрінформ, раніше лікарка-інфекціоніст Ольга Голубовська висловилася за повний локдаун в протидії поширенню COVID-19, що дозволить перервати передачу збудника хвороби від людини до людини і зменшити навантаження на медичну систему.

В Україні станом на 26 листопада 2020 року зареєстровано 15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в країні захворіло 677 189 осіб.