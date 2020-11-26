Вакцина не розв’яже проблему, поки від COVID-19 не з’являться ліки - Голубовська

COVID-19 буде проблемою, поки не з'явиться специфічне лікування.

Про це під час виступу на Українському жіночому конгресі сказала доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає Укрінформ.

"Вакцин розробляють дуже багато, багато вже завершують третю фазу (досліджень — ред). Подивимося. Але неприємно те, що навіть на обрії немає жодних дієвих методів специфічного лікування. Ось при грипі є всім відомі препарати, наприклад, осельтамівір, а тут немає і навіть не очікується. А поки не буде специфічного лікування та ефективної специфічної профілактики, це буде дуже серйозною проблемою", - сказала Голубовська.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голубовська висловилася за повний локдаун у протидії поширенню COVID-19. На її думку, це дасть змогу перервати передачу збудника хвороби від людини до людини і зменшити навантаження на медичну систему.

В Україні станом на 26 листопада 2020 року зареєстровано 15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в країні захворіло 677 189 осіб.