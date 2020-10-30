Учені виявили новий симптом коронавірусу - «червоні ноги»

Дослідники з Американської академії дерматології та Міжнародної ліги дерматологічних спільнот виявили та описали новий симптом у хворих із коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Telegraph.

Так, науковці встановили на основі своїх попередніх досліджень, що в деяких пацієнтів з COVID-19 на пальцях ніг можуть з’являтися подразнення, схожі на ті, що виникають при обмороженні. Це може свідчити про запалення внутрішніх органів.

Пальці ніг червоніють, а стопи набрякають. У хворих такий симптом може тривати від 1 тижня до кількох місяців. У декого медики фіксували збереження проблем із пальцями ніг протягом 150 днів.

Учені переконують, що симптом переважно проявляється у легкій формі.

Зазначається, що з пацієнтів із коронавірусом, зареєстрованих у Міжнародному дерматологічному реєстрі (створений у квітні 2020 року), приблизно 50% скаржилися на описане вище запалення стоп, а 16% були госпіталізовані.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 30 жовтня в світі зареєстрували 45 347 550 випадків коронавірусу. Зокрема, 1 186 388 осіб не вижило, 32 995 820 одужало.