В Україні за добу зафіксували 11 590 випадків коронавірусу

Станом на 6 грудня в Україні зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники", - написав він.

За інформацією міністра, також за минулу добу госпіталізовано – 1 127 осіб; летальних випадків – 167; одужало – 6 048 осіб; здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 813 306 осіб; одужало – 418 581 особа; летальних випадків – 13 588; проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 грудня в Україні було зафіксовано 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби.