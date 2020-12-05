Перший в Україні мобільний госпіталь для COVID-хворих відкриють у Миколаєві

Про це у коментарі журналістам сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ з посиланням на Факти.

За його словами, для розгортання мобільних госпіталів вже виділили кошти.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров’я визначило табель оснащення мобільних госпіталів і критерії.

Але, за словами Ляшка, розміщення таких лікарень в регіоні залишається на розсуд місцевої влади. Тому, додав він, питання запуску мобільних госпіталів вирішуватиметься на місцевому рівні, а не централізовано.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі тривають роботи з розгортання мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Донецькій області.

За його словами, для пацієнтів з коронавірусом система охорони здоров’я України може забезпечити близько 90 тис. ліжок.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 грудня лабораторно підтверджено 801 716 випадків COVID-19, з них за добу – 13 825.