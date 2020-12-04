Області з найвищим показником захворюваності на COVID-19

Станом на 4 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Сумській, Черкаській, Запорізькій та Київській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Сумській (1054,4 на 100 тис. населення), Черкаській (762,9), Запорізькій (743,9) та Київській ( 728,9) областях.

У Києві цей показник становить 679,8, а середній по Україні - 498,4 на 100 тис. населення.

Як повідомлялося, станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.