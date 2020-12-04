Степанов у Раді: Лікарні мають ресурс на 90 тисяч COVID-ліжок

В українських лікарнях є можливість виділити 90 тисяч ліжко-місць для хворих на COVID-19.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі наші можливості із виділення ліжко-місць під хворих на COVID-19 становлять близько 90 тисяч. Вони можуть бути задіяні у разі необхідності, але я вкотре наголошую, що ресурси медичної системи є обмеженими. Епідеміологічна ситуація як в усьому світі, так і в Україні загострюється, проте залишається контрольованою», - сказав Степанов.

Виступ Максима Степанова у Верховній Раде / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

За його словами, якщо в Україні у квітні було 12 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, то нині ситуація поліпшилася. Так само була незначною кількість тестувань на коронавірус, але вже найближчим часом МОЗ планує вийти на 70 тисяч тестувань щодня.

Степанов також повідомив, що в Україні є більше 31 224 ліжка з підведеним киснем із підведеним централізованим кисневим постачанням або кисневим концентратором, які визначені для лікування хворих на COVID-19.

"У нас існує проблема з киснем в деяких регіонах, у нас на початку епідемії було 3,5 тисячі ліжок з киснем. Сьогодні на ранок 31 тисяча 224 ліжка", - сказав він.

Глава МОЗ додав, що до кінця року кількість ліжок із киснем буде доведена до 80% від усіх визначених для лікування хворих з COVID-19.

Як повідомлялося, у листопаді Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров'я планує до кінця листопада забезпечити киснем до 40 тис. ліжок, відведених для лікування хворих на COVID-19.

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 787 891 випадок захворювання на COVID-19, зокрема за добу 15 131.