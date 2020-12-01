МОЗ назвало області з найбільшою завантаженістю COVID-ліжок

Станом на 1 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Сумській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Сумській (1008,8 на 100 тис. населення), Черкаській (788,4), Київській (715), Чернігівській (668,9) та Запорізькій (689,5) областях.

Також високий рівень захворюваності у Чернівецькій (583,5), Миколаївській (536,6), Житомирській (552,7), Івано-Франківській (589,2) областях.

У Києві цей показник становить 662,2, а середній по Україні - 492,2 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 50,3% станом на 30 листопада.

У Києві цей показник складає 58,3% станом на 30 листопада.

Високий рівень завантаженості COVID-ліжок у Полтавській - 70,2%, Миколаївській - 65,3%, Кіровоградській - 62,3%, Запорізькій - 62,4%, Чернігівській 61,8% областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 грудня зареєстрували 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії захворіли 745 123 особи.