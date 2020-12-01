За минулу добу в Україні - 12 498 випадків COVID-19

В Україні станом на 1 грудня зареєстрували 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників", - написав він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 1 470 осіб; летальних випадків – 221; одужало – 10 023 особи;

здійснено тестувань за добу – 62 327 (зокрема методом ПЛР – 33 817, методом ІФА – 28 510).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 745 123 особи; одужало – 355 172 особи; летальних випадків – 12 548; проведено ПЛР-тестувань – 4 562 589.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в Україні зафіксували 9 946 нових випадків COVID-19.