Українські лікарі вивчатимуть досвід третьої за розміром лікарні світу – Шмигаль

Група українських лікарів виїде в Анкару для ознайомлення з досвідом роботи турецьких колег.

Як написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, такої домовленості було досягнуто під час його робочого візиту до Туреччини після відвідин Анкара Шехір Хастанесі — міської лікарні, яка є третьою за розміром у світі, повідомляє Укрінформ.

«Україна потребує сьогодні таких сучасних медичних закладів, оскільки велика частина медичної системи є застарілою. Реформуючи її, ми маємо будувати лікарні за новими принципами. Для цього ми домовилися про співпрацю з міською лікарнею в Анкарі. Група наших спеціалістів приїде для вивчення цього об’єкта. Туреччина готова надавати нам технології та знання, як робити подібні проєкти в Україні», - зазначив глава уряду.

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За його словами, ця турецька лікарня є яскравим прикладом успішної реалізації інфраструктурного проєкту в межах державно-приватного партнерства. Вартість її будівництва становить 890 млн євро. Фінансування надали вісім турецьких і закордонних банків. Медзаклад розрахований на обслуговування 30 тис. пацієнтів щодня. Під час пандемії коронавірусу відіграє важливу роль у медичній системі Туреччини.

Денис Шмигаль відвідав лікарню Анкара Шехір Хастанесі / Фото: Facebook Дениса Шмигаля

На території лікарні розташовується найбільша в країні лабораторія — 7 400 м2. Усі послуги здійснюються в цифровому форматі, а кожна палата має інфраструктуру, яка дає можливість переобладнати її на палату інтенсивної терапії.

«У чому перевага державно-приватного партнерства конкретно на прикладі цієї установи? Лікарня належить державі, й усі медичні працівники є державними службовцями. Водночас усі ремонтні роботи й технічну підтримку здійснює приватна компанія. Оплата за ці послуги розбивається на 25 років. На сьогодні Уряд активно впроваджує інструмент державно-приватного партнерства для реконструкції портів, будівництва дорожньої та залізничної інфраструктури. У наших планах - розширити перелік об’єктів і на інші галузі, зокрема, на медичну й енергетичну галузь, сферу водопостачання, сміттєпереробки», - написав Шмигаль.

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Він нагадав про те, що в неділю українська делегація оприлюднила свої плани представникам турецьких топ компаній та запросила їх брати участь у нових концесійних конкурсах. Адже досвід Туреччини в реалізації подібних проєктів, зокрема й міська лікарня в Анкарі, сприятиме успішній розбудові інфраструктури в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, глава українського уряду перебуває у Туреччині з дводенним робочим візитом. Його супроводжують віцепрем’єр міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, перша заступниця міністра закордонних справи Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.

Фото: Денис Шмигаль, Фейсбук