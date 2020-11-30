«Медзакупівлі» заявляє, що в бюджеті-2021 передбачили мало грошей на COVID-вакцину

Для закупівлі вакцини від COVID-19 в держбюджеті необхідно передбачити 5,2 млрд грн, на сьогодні ж у проєкті бюджету -2021 на це передбачено 2,6 млрд. Також необхідно передбачити можливість укладати довгострокові договори для закупівлі вакцини від коронавірусної хвороби.

Про це йдеться у заяві гендиректора ДП "Медичні закупівлі" Арсена Жумаділова, яка є у розпорядженні Укрінформу.

"Наразі на програму медичних гарантій (ПМГ) заплановано виділення 123 млрд грн, що становить 2,7% ВВП. До цієї суми мало би бути додано щонайменше 102 млрд грн. Недофінансування сфери охорони здоров'я проявляється також у запланованих видатках на закупівлю вакцини від COVID-19. Наразі на цю потребу країни закладається 2,6 млрд грн. Для ефективної імунізації населення та подолання коронавірусної хвороби цих коштів критично мало. Для закупівлі вакцини нам необхідно щонайменше вдвічі більше - 5,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Він пояснив, що є різні вартості вакцин від COVID-19 від виробників: від 3-4 до 15-20 доларів за дозу. Для однієї людини потрібно дві дози.

"Вказані ціни є вельми умовними. В теорії при великих обсягах закупівлі, а уряди країн замовляють централізовано вакцину у десятках мільйонів одиниць, ціна може бути знижена. Проте через високий поточний попит на глобалізованому світовому ринку наразі баланс між покупцем та продавцем є викривленим на користь останнього. Тобто саме виробник диктує ціни, умови. Принаймні поки що. На суттєве зниження цін можна розраховувати не раніше літа 2021", - зауважив Жумаділов.

Очільник ДП "Медзакупівлі" нагадав, що у межах механізму “Ковакс” Україна отримає вакцину у кількості доз, що еквівалентна 20% населення країни.

"З урахуванням необхідності повторного щеплення це означає покриття потреби у вакцинації для 10% населення. Для формування колективного імунітету, за оцінками ВООЗ, має бути провакциновано принаймні 65% населення. Отже, Україна самостійно має закупити орієнтовно 22 млн курсів. Курс складається з двох щеплень. Таким чином, країна має забезпечити доступ до 44 млн одиниць вакцини", - пише Жумаділов.

Таким чином, за його словами, якщо припустити, що середня закупівельна вартість вакцини за результатами становить 7 дол. США за штуку (що, за твердженням Жумаділова, є оптимістичним прогнозом), витрати держави на відповідну закупівлю сягнуть 308 млн дол. США. З урахуванням коштів, які можуть надійти від Європейського Інвестиційного Банку та Світового Банку на закупівлю вакцини в сумі 125 млн дол. США, відповідно обсяг витрат державного бюджету має сягнути 183 млн дол. США, що за поточним курсом становить орієнтовно 5,2 млрд грн.

Також Жумаділов звернув увагу на те, що для успішної закупівлі вакцини необхідна можливість укладання договорів на довший, ніж на календарний рік, термін.

Так, наприклад, ЄС уклав попередній договір із розробником вакцини AstraZeneca, яким гарантовано забезпечив собі 300 млн доз вакцини (та додатково 100 млн доз першочергового викупу). Виконання договору було відкладено щонайменше на рік.

"Чому Україна не йде тим самим шляхом? Відповідь проста - ми не можемо підписувати договори, зобов'язання по яких сторонами виконуються в наступні роки. Чинні положення бюджетного законодавства дозволяють нам укладати договори лише в межах поточного бюджетного року (тобто до 31 грудня 2020). Якщо до кінця року виділені нам кошти не використовуються - відповідні призначення втрачають силу, кошти “повертаються” в бюджет", - наголосив Жумаділов.

За його словами, відсутність довгострокового планування в закупівлях обмежує доступ громадян до новітніх ліків та вакцин, оскільки фармкомпанії не виробляють ліки "в склад", а запускають виробництво щоразу із новим замовленням, або ставлять його в чергу.

"Отже, для ефективного подолання COVID-19 за рахунок вакцинації у 2021 році нам потрібно виконати принаймні два домашніх завдання - збільшити фінансування медичної сфери, а також надати нам можливість укладати довгострокові договори. Обидва питання потребують схвалення законодавцями (зміни до проєкту закону України “Про Державний бюджет на 2021 рік” та до Бюджетного кодексу)", - підсумував Жумаділов.

Як повідомляв Укрінформ, за розрахунками Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я на Програму медичних гарантій в 2021 році необхідно 225 млрд грн. Втім в проєкті бюджету, який Кабінет Міністрів ухвалив 27 листопада, видатки на ПМГ закладені на рівні 123 млрд грн.