Коронавірус у світі: майже 68 мільйонів випадків, понад 47 мільйонів осіб одужали

У світі станом на ранок 8 грудня зафіксовано майже 68 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більше 47 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 67 938 995 випадків COVID-19, зокрема 1 550 263 – летальних, одужали 47 023 575 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 10 714 нових випадків, з них 6 399 у Мексиці. Загинула 451 особа.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (15 369 046), Індія (9 703 908), Бразилія (6 628 065), Росія (2 488 912), Франція (2 295 908).

Коронавірус зафіксували у 218 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 641.

Фото: АА