У Туреччині новий рекорд за кількістю смертей від COVID-19

За минулу добу в Туреччині було виявлено більше як 32 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом, зафіксовано 203 смертельні випадки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на добовий звіт на офіційному сайті Міністерство охорони здоров'я Туреччини.

«За добу, за підсумками 7 грудня, померло 203 людини, одужало 5017 пацієнтів», - йдеться у звіті.

Кількість померлих за добу в Туреччині вперше за весь час пандемії перевищила показник 200.

За добу було зроблено 196 902 тести, виявлено 32 137 нових випадків інфікування. Зараз хворіють 6420 людей.

Найбільшу кількість нових випадків інфікування було виявлено в Стамбульському регіоні - 1557.

Загалом за весь період було зроблено 19,9 млн тестів, інфіковано більше як 545,7 тисячі, померло 15103 людини, у гострому стані хвороба протікала у 5836 людей. За весь час одужало майже 436,3 тис. людей.