Пік захворюваності на COVID-19 в Україні прогнозують на середину січня

Пікові періоди захворюваності на коронавірусну хворобу припадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого.

Як передає Укрінформ, такий прогноз дав в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.Life.

"Розрахунки показують, що пікові періоди захворюваності припадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. За різними математичними моделями, міжнародними в тому числі природний спад захворюваності на коронавірусну хворобу очікується не раніше лютого 2021 року", - сказав Кузін.

Він зазначив, що перед впровадженням локдауну в країні потрібно врахувати два фактори: спроможність системи охорони здоров’я – обмеження мають бути до того, як станеться колапс; обмеження мають бути перед початком свят, коли можна очікувати масових скупчень людей.

"Тобто локдаун має бути до великих святкувань і до природнього спаду інфекції, щоб ми уникли катастрофічних наслідків. Проговорювали багато сценаріїв. Моделювали, що найдоцільніше його вводити перед новорічними святами і завершувати в середині січня. Тоді він буде найефективнішим", - сказав Кузін.

Він додав, що дані міжнародних досліджень кажуть про потребу щонайменше тритижневого карантину.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 8 641.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що у випадку запровадження локдауну в Україні роботу громадського транспорту не зупинятимуть. Глава уряду обіцяв оприлюднити нові карантинні обмеження 9 грудня. Під час онлайн-наради з міськими головами Шмигаль сказав, що уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, зокрема, враховуючи відповіді та пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

5 грудня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні під час посилення карантину в січні планується закриття шкіл, дитсадків і ТРЦ, але транспорт, готелі та гірськолижні курорти працюватимуть.