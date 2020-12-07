Зеленський: Ми повинні бути готовими з алгоритмами дій при вакцинації

Президент Володимир Зеленський тримає на контролі підготовку до закупівлі вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 та наголошує на важливості підготовки алгоритму масової вакцинації українців.

Про це він сказав на традиційній селекторній нараді щодо ситуації з поширенням COVID-19 і протидією пандемії, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми повинні бути готовими з алгоритмами дій при вакцинації. Держава має визначитися, хто буде вакцинуватися першим, скільки пацієнтів зможуть прийняти лікарні за місяць, а головне – допомогти медзакладам з вакцинацією. Адже таку масову вакцинацію у світі робитимуть вперше», – сказав Зеленський.

У свою чергу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що за минулий тиждень кількість тих, хто захворів на COVID-19, суттєво зменшилася. За його даними, загалом з 30 листопада до 6 грудня виявлено 89 322 хворих, тоді як позаминулого тижня було 96 936.

«Захворіло на 7,6 тисячі людей менше. При цьому кількість тестувань майже незмінна й коливається в межах 280-290 тисяч тестів щотижня», – зазначив Прем’єр-міністр.

Він додав, що на ці показники вплинуло запровадження карантину вихідного дня, а також посилення штрафів за перебування без масок у громадських місцях і транспорті.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 641.