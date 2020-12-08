Перша партія вакцин від COVID-19 надійде в Канаду вже цього року — Трюдо

Канада очікує отримати першу партію вакцини від коронавірусу вже до кінця цього року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Ми уклали контракт на отримання до 249 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech в грудні. Після надання дозволу Міністерством охорони здоров’я, перша поставка буде відвантажена наступного тижня”, - сказав Трюдо.

Він додав, що у 2021-му Канада отримає “ще мільйони доз”. “Pfizer, Агентство громадського здоров’я Канади й провінційна влада спільно працюють над завершенням цього тижня приготувань у 14 центрах вакцинації по всій країні”, - зазначив глава уряду Канади.

Трюдо наголосив, що регуляторні органи Канади дуже швидко розглядають запити на затвердження потенційних вакцин від COVID-19, однак це не матиме негативного впливу на їх безпеку.

“Запевняю канадців, що будь-яка дозволена у Канаді вакцина буде безпечною та ефективною. Процес затвердження триває й експерти працюють цілодобово. Вони дотримаються загальновизнаного у світі канадського золотого стандарту стосовно медичних дозволів”, - запевнив він.

Нагадаємо: Канада вже перезамовила понад 200 млн доз потенційних вакцин від семи виробників із різних країн. В тому числі десятки мільйонів доз зобов’язалися надати компанії Pfizer та Moderna, які нещодавно оголосили про високу ефективність своїх потенційних вакцин.

У оприлюднених минулого тижня рекомендаціях Національної консультаційної ради з питань імунізації Канади закликається надати пріоритетний доступ до вакцин резидентам та співробітникам закладів тривалого догляду.