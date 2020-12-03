Канада сподівається розпочати вакцинацію від COVID-19 на початку 2021 року

Канада очікує отримати першу партію ефективної вакцини від COVID-19 у першому кварталі наступного року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції в Оттаві розповів заступник головного лікаря Канади Говардж Нджо.

“Ми очікуємо, що певні вакцини стануть доступними на початку 2021 року. Утім, важливо відзначити, що перші постачання цих вакцин будуть дуже обмеженими. Тим часом уряд Канади, провінцій й територій, а також інші партнери разом працюють над визначення пріоритетних груп, яким вакцина найпотрібніша”, - сказав Нджо.

За його словами, Канада сподівається у першій хвилі вакцинувати 3 млн людей.

“Ми очікуємо до кінця березня отримати 6 млн доз вакцин, якщо два перспективні кандидати - від Pfizer та від Moderna - будуть затверджені й готові до постачання в Канаду. Тож наразі ми розглядаємо 6 млн доз, але за “дводозним” графіком. На початку близько 3 млн канадців будуть вакциновані”, - зазначив сам головлікар Канади.

Він додав, що до пріоритетних груп, які першими отримають доступ до вакцини, вірогідно, увійдуть правоохоронці, пожежники, медики, люди із наявними важкими хворобами та деякі інші категорії. “У такій географічно великій країні, як наша, можна очікувати на певні логістичні складнощі. Для допомоги у передбаченні й вирішенні потенційних ускладнень, Агентство громадського здоров’я працює зі Збройним силами, чий персонал був невід’ємною складовою нашої реакції на COVID-19 від самого початку пандемії”, - сказав Нджо.

Експерт нагадав, що федеральний уряд Канади раніше вже закупив мільйони голок, шприців та холодильників для зберігання вакцин, які вже почали розподілятися по країні.

Станом на вечір вівторка на території Канади було зареєстровано 66 369 активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 12 211 життів канадців.