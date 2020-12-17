Твіттер видалятиме фейки про COVID-вакцини

Соціальна мережа Твіттер, починаючи з наступного тижня, видалятиме неправдиву інформацію про вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі компанії.

«Починаючи з наступного тижня, ми будемо надавати пріоритет видаленню найбільш шкідливої ​​оманливої ​​інформації, а протягом найближчих тижнів почнемо маркувати твіти, які містять потенційно оманливу інформацію про вакцини», - йдеться у заяві.

Як зазначається, соцмережа видалятиме повідомлення, які містять «помилкові твердження, що вакцинація і вакцини використовуються для навмисного заподіяння шкоди людям або контролю над ними», «помилкові і раніше спростовані заяви про побічні ефекти вакцинації», твердження, що коронавірусу не існує і вакцинація від нього не потрібна та ін.

«У контексті глобальної пандемії дезінформація про вакцини є серйозною проблемою», — вважають у компанії.

Адміністрація сервісу уточнила, що з початку наступного року повідомлення, що містять неперевірену інформацію або чутки про вакцини, будуть позначені як спірні.

Як повідомляв Укрінформ, соціальна мережа Фейсбук надсилатиме сповіщення користувачам, які поширювали пости про коронавірус, що суперечать правилам платформи.