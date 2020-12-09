СБУ викрила понад 450 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус

Кіберфахівці Служби припинили діяльність понад 450 інтернет-агітаторів, які продукували поширення фейків про COVID-19, чим дестабілізували ситуацію в країні.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, повідомляє Укрінформ.

У відомстві зауважили, що діяльність 40 таких інтернет-агітаторів координувалася з РФ. “Тож їхня діяльність розслідується у межах кримінальних проваджень за статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади - ред.), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України - ред.) Кримінального кодексу України”, - підкреслюється в повідомленні.

В СБУ уточнили, що пік поширення фейків і панічних настроїв спостерігався на початку карантинних заходів.

Як повідомлялось, в Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585.