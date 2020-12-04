Facebook і Instagram будуть видаляти фейки про вакцини від COVID-19

Facebook і Instagram будуть видаляти фейки про вакцини від COVID-19

Укрінформ
Соціальна мережа Facebook і  Instagram, що належить їй, вирішили видаляти публікації, що містять дезінформацію про вакцинах від COVID-19.

Про це повідомляє Facebook, передає Укрінформ.

  «З огляду на недавні новини про те, що вакцини проти COVID-19 незабаром будуть поширюватися по всьому світу, протягом наступних тижнів ми почнемо видаляти помилкові міфи про ці вакцинах, які було розвінчано експертами в галузі охорони здоров'я, в Facebook і Instagram», - йдеться в заяві компанії.

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Раніше соцмережі запустили програми проти дезінформації про самому коронавірус.

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